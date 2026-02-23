Дегтярев занял второе место в рейтинге самых влиятельных людей российского футбола

Шестой год подряд «СЭ» составляет рейтинг самых влиятельных людей российского футбола.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев в 2025 году одним решением определил будущее российского футбола на несколько лет вперед. Его идея об изменении лимита на легионеров вызвала бурное обсуждение внутри футбольного сообщества. Однако Дегтярев занял бескомпромиссную позицию, которую смогло немного поколебать лишь вмешательство помощника президента России Алексея Дюмина.

По инициативе министра создан Российский спортивный фонд (РСФ), через который теперь осуществляется финансирование самых разных проектов, в том числе реализуемых РФС. Суть создания фонда — контроль за денежными средствами, поступающими в спорт от букмекерских контор.