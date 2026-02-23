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Дегтярев занял второе место в рейтинге самых влиятельных людей российского футбола

Михаил Дегтярев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Шестой год подряд «СЭ» составляет рейтинг самых влиятельных людей российского футбола.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев в 2025 году одним решением определил будущее российского футбола на несколько лет вперед. Его идея об изменении лимита на легионеров вызвала бурное обсуждение внутри футбольного сообщества. Однако Дегтярев занял бескомпромиссную позицию, которую смогло немного поколебать лишь вмешательство помощника президента России Алексея Дюмина.

По инициативе министра создан Российский спортивный фонд (РСФ), через который теперь осуществляется финансирование самых разных проектов, в том числе реализуемых РФС. Суть создания фонда — контроль за денежными средствами, поступающими в спорт от букмекерских контор.

Михаил Дегтярев, Александр Дюков и&nbsp;Алексей Дюмин.30 самых влиятельных людей российского футбола

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Сборная России по футболу
Михаил Дегтярев
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Дюмин занял третье место в рейтинге самых влиятельных людей российского футбола

Голы Заболотного и Угальде принесли «Спартаку» волевую победу над «Елимаем»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
10
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
11
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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