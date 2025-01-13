«Спартак» досрочно прервал аренду Шитова в «Торпедо»
Полузащитник «Спартака» Виталий Шитов покидает «Торпедо» в связи с досрочным прекращением арендного соглашения.
21-летний Шитов присоединился к команде в июне 2024 года, провел семь матчей во всех турнирах, забив два мяча.
Контракт футболиста со «Спартаком» действует до лета 2026 года.
Источник: Telegram-канал «Торпедо»
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