«Спартак» досрочно прервал аренду Шитова в «Торпедо»

Полузащитник «Спартака» Виталий Шитов покидает «Торпедо» в связи с досрочным прекращением арендного соглашения.

21-летний Шитов присоединился к команде в июне 2024 года, провел семь матчей во всех турнирах, забив два мяча.

Контракт футболиста со «Спартаком» действует до лета 2026 года.