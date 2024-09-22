«Спартак» — «Динамо»: видео голов в матче РПЛ

«Спартак» повел в счете в матче с московским «Динамо» в 9-м туре РПЛ — 2:1.

3-я минута. Тюкавин — 0:1

7-я минута. Угальде — 1:1

23-я минута. Барко (пенальти) — 2:1