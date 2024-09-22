«Динамо» в меньшинстве ушло от поражения в матче со «Спартаком» в дерби

Дубль Тюкавина принес «Динамо» ничью в матче со «Спартаком» в дерби

«Спартак» не удержал победу над московским «Динамо» в домашнем матче 9-го тура РПЛ — 2:2.

Счет в игре открыли гости — на 3-й минуте гол забил форвард Константин Тюкавин. Спустя четыре минуты нападающий красно-белых Манфред Угальде сравнял счет. На 23-й минуте хавбек Эсекьель Барко вывел «Спартака» вперед, реализовав пенальти. Одиннадцатиметровый был назначен за игру рукой защитника «Динамо» Эли Дасы. В добавленное время Тюкавин оформил дубль и установил окончательный счет в матче.

«Динамо» с середины второго тайма играло вдесятером после удаления форварда гостей Эль-Мехди Маухуба. Вышедший на замену 21-летний марокканец получил два предупреждения в течение трех минут.

«Спартак» продлил серию без поражений в РПЛ до восьми матчей — 4 победы и 4 ничьих. Команда Деяна Станковича набрала 16 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. «Динамо» с 17 очками — на 4-й строчке.

28 сентября «Спартак» сыграет в гостях с «Локомотивом», московское «Динамо» 29-го числа отправится в гости к махачкалинскому «Динамо».