Абаскаль посетил матч «Спартак» — «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль посетил матч 9-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2), передает корреспондент «СЭ».

Специалист в субботу, 21 сентября, был отправлен в отставку с поста главного тренера «Гранады». Под его руководством команда провела 6 матчей во второй по силе испанской лиге, одержав лишь 1 победу.

В воскресенье, 22 сентября, в своих соцсетях Абаскаль выложил историю с фотографией на фоне российской столицы.