«Спартак» — «Динамо»: стартовые составы. Шунин, Комличенко и Нойштедтер играют с первых минут
Стали известны составы «Спартака» и «Динамо» на матч 15-го тура Тинькофф-РПЛ. С первых минут в составе бело-голубых появятся вратарь и капитан Антон Шунин, защитник Роман Нойштедтер и нападающий Николай Комличенко. Все трое пропустили последнюю встречу с «Локомотивом» из-за проблем со здоровьем: у голкипера было ОРВИ, а у полевых игроков различные повреждения.
В атаке красно-белых появится бывший форвард «Динамо» Александр Кокорин.
«Спартак»: Максименко, Маслов, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Крал, Мозес, Кокорин, Понсе, Ларссон.
Запасные — Селихов, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Литвинов, Бакаев, Игнатов, Маркитесов, Умяров, Оганесян, Урунов.
«Динамо»: Шунин, Ордец, Евгеньев, Нойштедтер, Варела, Скопинцев, Фомин, Лесовой, Моро, Комличенко, Нжи.
Запасные — Лещук, Плиев, Слепов, Зорин, Рауш, Каборе, Терехов, Грулев, Карапузов, Школик, Захарян, Тюкавин.
Игра начнется в 19.00 по московскому времени.
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