«Спартак» — «Динамо» Махачкала: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Спартак» сыграет с махачкалинским «Динамо» в 24-м туре чемпионата России в пятницу, 11 апреля. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события встречи «Спартак» — «Динамо» Махачкала будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире можно смотреть на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.

11 апреля 2025, 19:30. Лукойл Арена (Москва)

По итогам 23 туров РПЛ красно-белые набрали 47 очков и занимают второе место в турнирной таблице. Дагестанский клуб с 24 баллами идет на 10-й строчке чемпионата.