Космонавт Рязанский нанесет удар по мячу перед матчем «Спартака» в РПЛ

Герой РФ, летчик-космонавт Сергей Рязанский нанесет символический удар по мячу перед игрой 24-го тура РПЛ между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо», сообщает пресс-служба красно-белых.

Игра пройдут в Москве 11 апреля. Начало — в 19.30 мск.

Рязанский совершил два полета в космос продолжительностью почти 305 суток. Он четыре раза выходил в открытый космос и провел там более 27 часов.