Судью Амелина заменили. Обязанности АВАР в игре «Пари НН» — «Динамо» выполнит Галимов

Сегодня департамент судейства и инспектирования РФС обнародовал список судей, назначенных на матчи 24-го тура чемпионата России. Если бы он не претерпел изменений, впервые в истории турнира одному арбитру пришлось бы обслужить две игры в день.

Как уже сообщал «СЭ», Алексей Амелин был назначен на матчи «Пари НН» — «Динамо» и «Ахмат» — «Ростов», которые начнутся 12 апреля в 14.30 и 19.30 по московскому времени. Перерыв между этими встречами составит около трех часов. В первой игре Амелину пришлось бы выполнять функции помощника видеоарбитра (АВАР), во второй — ВАР.

Сегодня вечером примерно в 19.00 в список назначений было внесено изменение. Обязанности АВАР в игре «Пари НН» — «Динамо» доверили Роману Галимову. У Амелина в субботу остался только один матч.