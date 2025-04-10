Судью Амелина заменили. Обязанности АВАР в игре «Пари НН» — «Динамо» выполнит Галимов
Сегодня департамент судейства и инспектирования РФС обнародовал список судей, назначенных на матчи 24-го тура чемпионата России. Если бы он не претерпел изменений, впервые в истории турнира одному арбитру пришлось бы обслужить две игры в день.
Как уже сообщал «СЭ», Алексей Амелин был назначен на матчи «Пари НН» — «Динамо» и «Ахмат» — «Ростов», которые начнутся 12 апреля в 14.30 и 19.30 по московскому времени. Перерыв между этими встречами составит около трех часов. В первой игре Амелину пришлось бы выполнять функции помощника видеоарбитра (АВАР), во второй — ВАР.
Сегодня вечером примерно в 19.00 в список назначений было внесено изменение. Обязанности АВАР в игре «Пари НН» — «Динамо» доверили Роману Галимову. У Амелина в субботу остался только один матч.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|12
|7
|5
|0
|29-16
|26
|
2
|Краснодар
|12
|8
|2
|2
|24-7
|26
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|22-13
|24
|
4
|Зенит
|12
|6
|5
|1
|24-10
|23
|
5
|Балтика
|12
|6
|5
|1
|18-6
|23
|
6
|Спартак
|12
|5
|4
|3
|20-18
|19
|
7
|Рубин
|12
|5
|3
|4
|15-18
|18
|
8
|Динамо
|12
|4
|4
|4
|20-19
|16
|
9
|Ахмат
|12
|4
|4
|4
|16-15
|16
|
10
|Ростов
|12
|3
|5
|4
|10-13
|14
|
11
|Кр. Советов
|12
|3
|4
|5
|17-22
|13
|
12
|Акрон
|12
|2
|5
|5
|14-18
|11
|
13
|Динамо Мх
|12
|2
|4
|6
|5-15
|10
|
14
|Оренбург
|12
|1
|5
|6
|14-23
|8
|
15
|Пари НН
|12
|2
|0
|10
|9-23
|6
|
16
|Сочи
|12
|1
|2
|9
|7-28
|5
|25.10
|14:00
|Спартак – Оренбург
|- : -
|25.10
|16:30
|Ростов – Динамо Мх
|- : -
|25.10
|19:00
|ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|26.10
|13:00
|Акрон – Локомотив
|- : -
|26.10
|15:15
|Пари НН – Балтика
|- : -
|26.10
|17:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|26.10
|19:45
|Краснодар – Рубин
|- : -
|27.10
|19:30
|Ахмат – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|7
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Николай Рассказов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|11
|1
|3
|
|
Александр Джику
Спартак
|5
|1
|2
|
|
Мамаду Майга
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|2