Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

10 апреля, 20:11

Судью Амелина заменили. Обязанности АВАР в игре «Пари НН» — «Динамо» выполнит Галимов

Александр Бобров
Шеф-редактор
Судья Алексей Амелин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сегодня департамент судейства и инспектирования РФС обнародовал список судей, назначенных на матчи 24-го тура чемпионата России. Если бы он не претерпел изменений, впервые в истории турнира одному арбитру пришлось бы обслужить две игры в день.

Как уже сообщал «СЭ», Алексей Амелин был назначен на матчи «Пари НН» — «Динамо» и «Ахмат» — «Ростов», которые начнутся 12 апреля в 14.30 и 19.30 по московскому времени. Перерыв между этими встречами составит около трех часов. В первой игре Амелину пришлось бы выполнять функции помощника видеоарбитра (АВАР), во второй — ВАР.

Сегодня вечером примерно в 19.00 в список назначений было внесено изменение. Обязанности АВАР в игре «Пари НН» — «Динамо» доверили Роману Галимову. У Амелина в субботу остался только один матч.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Динамо (Москва)
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Алексей Амелин
Читайте также
Российские спортсмены не смогут выступить на Паралимпиаде-2026
Гимнастка Мельникова завоевала золото в многоборье на чемпионате мира-2025
Пенсионерка из Салавата рассказала о суде над экс-мэром Мироновым
Эксперт предупредил об опасности чрезмерного увлечения ИИ
Путин указал на перспективы развития отношений России и США
Никитину доверяют, Ларионову «нашли» замену, а дерби – за восьмое место. Что происходит перед матчем СКА - ЦСКА
Популярное видео
«Реал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Аякс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Аякс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Марсель»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Марсель»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Славия»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Славия»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Карабах»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Карабах»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Байер» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Наполи»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Наполи»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Ньюкасл» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Ньюкасл» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Пафос»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Пафос»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи
Кирш — о пенальти Медины в матче со «Спартаком»: «Был уверен, что он не забьет»
Судейские руководители против «Зенита». Что происходит?
ЭСК не показала правильно фол Черникова на зенитовце. Почему так сделан видеоклип?
РФС оштрафовал «Ахмат» из-за проблем с освещением в матче против «Ростова»
Семак останется в «Зените». С золотом или без него. Колонка Казакова
Сулейманов о словах про игровое время: «Приношу извинения тренерскому штабу. Наговорил лишнего»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    ну вот, бобер кинул человека на деньги. а может у него ипотека и автокредит на китайскую самовозку из г и пластика.:nerd:

    10.04.2025

  • Колизейщик

    Искусственный энтылект расписание составлял?

    10.04.2025

  • Леший

    Ага, напакостил мужику.

    10.04.2025

  • hant64

    В результате Бобров лишил работы человека. Нехорошо так делать.

    10.04.2025

    • «Спартак» — «Динамо» Махачкала: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

    Агент Кучаева сообщил о переговорах с «Ростовом» о новом контракте
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Локомотив 12 7 5 0 29-16 26
    2
    		 Краснодар 12 8 2 2 24-7 26
    3
    		 ЦСКА 12 7 3 2 22-13 24
    4
    		 Зенит 12 6 5 1 24-10 23
    5
    		 Балтика 12 6 5 1 18-6 23
    6
    		 Спартак 12 5 4 3 20-18 19
    7
    		 Рубин 12 5 3 4 15-18 18
    8
    		 Динамо 12 4 4 4 20-19 16
    9
    		 Ахмат 12 4 4 4 16-15 16
    10
    		 Ростов 12 3 5 4 10-13 14
    11
    		 Кр. Советов 12 3 4 5 17-22 13
    12
    		 Акрон 12 2 5 5 14-18 11
    13
    		 Динамо Мх 12 2 4 6 5-15 10
    14
    		 Оренбург 12 1 5 6 14-23 8
    15
    		 Пари НН 12 2 0 10 9-23 6
    16
    		 Сочи 12 1 2 9 7-28 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    25.10 14:00 Спартак – Оренбург - : -
    25.10 16:30 Ростов – Динамо Мх - : -
    25.10 19:00 ЦСКА – Кр. Советов - : -
    26.10 13:00 Акрон – Локомотив - : -
    26.10 15:15 Пари НН – Балтика - : -
    26.10 17:30 Зенит – Динамо - : -
    26.10 19:45 Краснодар – Рубин - : -
    27.10 19:30 Ахмат – Сочи - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Дмитрий Воробьев
    Дмитрий Воробьев

    Локомотив

    		 7
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов
    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 11 1 3
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 5 1 2
    Мамаду Майга
    Мамаду Майга

    Пари Нижний Новгород

    		 9 1 2
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости