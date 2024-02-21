«Пари НН» в товарищеском матче обыграл «Ростов»

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«Пари НН» в товарищеском матче победил «Ростов» на зимнем сборе в Абу-Даби (ОАЭ) — 1:0.

Победный гол на 90+4-й минуте забил защитник нижегородцев Артем Варганов.

После 18 туров «Пари НН» с 24 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» (21 очко) идет десятым.

Товарищеский матч

«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Ростов» — 1:0 (0:0)

Гол: Варганов, 90+4 (1:0)

«Пари НН»: Нигматуллин, Гоцук, Живоглядов (Варганов, 90), Глущенков, Боженов (Шнапцев, 46), Кухарчук (Карапузов, 46), Стоцкий (Зе Турбо, 46), Трошечкин, Ермаков (Ведерников, 83), Майга (Калинский, 64), Боселли (Царукян, 64).

«Ростов»: Медведев, Терентьев, Чернов (Вахания, 59), Мелехин, Байрамян, Лангович, Комаров, Шанталий, Азнауров (Колтаков, 59), Зубенко, Моисеев (Голенков, 59).

21 февраля. Абу-Даби. Стадион «Abu Dhabi Cricket and Sports Hub».