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21 февраля, 18:24

«Пари НН» в товарищеском матче обыграл «Ростов»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Пари НН» в товарищеском матче победил «Ростов» на зимнем сборе в Абу-Даби (ОАЭ) — 1:0.

Победный гол на 90+4-й минуте забил защитник нижегородцев Артем Варганов.

После 18 туров «Пари НН» с 24 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» (21 очко) идет десятым.

Товарищеский матч

«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Ростов» — 1:0 (0:0)

Гол: Варганов, 90+4 (1:0)

«Пари НН»: Нигматуллин, Гоцук, Живоглядов (Варганов, 90), Глущенков, Боженов (Шнапцев, 46), Кухарчук (Карапузов, 46), Стоцкий (Зе Турбо, 46), Трошечкин, Ермаков (Ведерников, 83), Майга (Калинский, 64), Боселли (Царукян, 64).

«Ростов»: Медведев, Терентьев, Чернов (Вахания, 59), Мелехин, Байрамян, Лангович, Комаров, Шанталий, Азнауров (Колтаков, 59), Зубенко, Моисеев (Голенков, 59).

21 февраля. Абу-Даби. Стадион «Abu Dhabi Cricket and Sports Hub».

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3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
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5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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11
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13
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14
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16
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