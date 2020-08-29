Во время матча 6-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Арсенал» полузащитник Гус Тил получил повреждение и уступил место на поле Остону Урунову.

На 55-й минуте встречи голландский полузащитник вышел на поле, но уже через несколько минут неудачно сыграл в центре поля, едва не вывихнув ногу. Врачи долго оказывали ему помощь, но продолжить игру Тил не смог.

Вместо него на 69-й минуте вышел Урунов, для которого это дебютный матч в составе «Спартака».