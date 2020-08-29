РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Спартак» — «Арсенал»: Тил получил травму и провел на поле меньше 10 минут, Урунов дебютировал за красно-белых

19:27
Теги:

Во время матча 6-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Арсенал» полузащитник Гус Тил получил повреждение и уступил место на поле Остону Урунову.

На 55-й минуте встречи голландский полузащитник вышел на поле, но уже через несколько минут неудачно сыграл в центре поля, едва не вывихнув ногу. Врачи долго оказывали ему помощь, но продолжить игру Тил не смог.

Вместо него на 69-й минуте вышел Урунов, для которого это дебютный матч в составе «Спартака».

Спартак — Арсенал Т

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 43060
Все опросы
Как вы оцените судейство в РПЛ летом-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 6-й тур. «Локо» — «Зенит», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир