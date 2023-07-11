«Спартак» анонсировал трансфер форварда «Кадиса» Бонгонда
«Спартак» анонсировал трансфер нападающего «Кадиса» Тео Бонгонда.
Клуб выложил в своем официальном Telegram-канале видео, в котором сообщается, что красно-белые официально объявят о переходе 27-летнего конголезца в московскую команду в среду, 12 июля в 10.00.
В ролике голос за кадром повторяет слово «Бонго», на экране высвечивается дата «12.07.2023», а затем — номер «77», под которым футболист будет выступать за «Спартак».
«Заводите будильники — утром объявим то, чего вы так долго ждали», — говорится в описании к видео.
В сезоне-2022/23 Бонгонда забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 32 матчах за «Кадис». По данным испанских СМИ, «Спартак» заплатит за игрока около 10 миллионов евро.
В понедельник, 10 июля «Спартак» объявил о покупке полузащитника ЦСКА Хесуса Медины.
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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