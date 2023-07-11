Роша прокомментировал информацию о возможном переходе Фернандеса в «Зенит»

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал информацию о возможном переходе экс-защитника команды Марио Фернандеса в петербургский «Зенит».

«Обменивались с Марио сообщениями на уровне: «Привет! Какие у тебя новости?». Могу лишь сказать, что все мечтают выступать за ЦСКА. Но не знаю, о чем он общался с руководством и как шли переговоры», — приводит слова Роши RT.

6 июля журналист Алешандре Пратцель сообщил, что Фернандес в ближайшее время может стать игроком «Зенита». Ранее стало известно, что ЦСКА не смог договориться с «Интернасьоналом» о выплате компенсации в 366 тысяч евро за уход футболиста из бразильского клуба.