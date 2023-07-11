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Кузнецов отметил положительные стороны для ЦСКА в переходе Медины в «Спартак»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов отметил положительные стороны для армейцев в переходе 26-летнего парагвайского полузащитника Хесуса Медины в «Спартак».

«Если у него был конфликт с Федотовым, надо понимать, из-за чего он был? Кто виноват, кто нет? Надо знать суть. Хотя, когда ты являешься игроком, ты не понимаешь многие вещи. Если он оказался таким конфликтным, у него не может быть конфликта с Абаскалем? Человек был одним из лучших в прошлом сезоне в ЦСКА. А в «Спартаке» еще нужно вписаться в игру. Не факт, что он придет, и вся игра будет завязана на нем. За 7 миллионов, которые получил ЦСКА, можно взять качественного футболиста из-за границы, не хуже Медины. Если так произошло, надо делать позитивные выводы. Я думаю, что он не пошел бы в клуб слабее «Спартака» и ЦСКА. У него есть агент, который знает цену Медине», — приводит слова Кузнецова Metaratings.ru.

10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины. 26-летний футболист подписал контракт со спартаковцами до конца июня 2026 года.

Ранее полузащитник выступал за ЦСКА. Всего он провел 45 матчей за армейцев, в которых отметился 12 голами и 10 результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/kuznecov-za-7-mln-evro-kotorye-poluchil-cska-za-medinu-mozhno-vzyat-kachestvennogo-legionera-265316/
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