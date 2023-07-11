Кузнецов отметил положительные стороны для ЦСКА в переходе Медины в «Спартак»
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов отметил положительные стороны для армейцев в переходе 26-летнего парагвайского полузащитника Хесуса Медины в «Спартак».
«Если у него был конфликт с Федотовым, надо понимать, из-за чего он был? Кто виноват, кто нет? Надо знать суть. Хотя, когда ты являешься игроком, ты не понимаешь многие вещи. Если он оказался таким конфликтным, у него не может быть конфликта с Абаскалем? Человек был одним из лучших в прошлом сезоне в ЦСКА. А в «Спартаке» еще нужно вписаться в игру. Не факт, что он придет, и вся игра будет завязана на нем. За 7 миллионов, которые получил ЦСКА, можно взять качественного футболиста из-за границы, не хуже Медины. Если так произошло, надо делать позитивные выводы. Я думаю, что он не пошел бы в клуб слабее «Спартака» и ЦСКА. У него есть агент, который знает цену Медине», — приводит слова Кузнецова Metaratings.ru.
10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины. 26-летний футболист подписал контракт со спартаковцами до конца июня 2026 года.
Ранее полузащитник выступал за ЦСКА. Всего он провел 45 матчей за армейцев, в которых отметился 12 голами и 10 результативными передачами.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -