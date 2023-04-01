«Спартак» — «Ахмат»: Мозес впервые с августа прошлого года вышел на поле
Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес вышел на поле на 62-й минуте матча с «Ахматом» в 21-м туре РПЛ — 0:0.
Мозес впервые с августа 2022 года сыграет за красно-белых. Он получил травму ахиллова сухожилия 6 августа в матче 4-го тура чемпионата России против «Урала» (2:0).
В матче против «Ахмата» Мозес вышел на поле на 62-й минуте, заменив Михаила Игнатова.
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|
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|
5
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|10
|5
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|
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|Факел
|20
|2
|11
|7
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|17
|
15
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|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
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16
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|2
|4
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|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|0 : 2
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|0 : 4
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
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|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
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|Ж
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|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
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|
Илья Кутепов
Торпедо М
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|1
|4
|
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Локомотив
|19
|1
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