«Спартак» — «Ахмат»: Мозес впервые с августа прошлого года вышел на поле

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес вышел на поле на 62-й минуте матча с «Ахматом» в 21-м туре РПЛ — 0:0.

Мозес впервые с августа 2022 года сыграет за красно-белых. Он получил травму ахиллова сухожилия 6 августа в матче 4-го тура чемпионата России против «Урала» (2:0).

В матче против «Ахмата» Мозес вышел на поле на 62-й минуте, заменив Михаила Игнатова.