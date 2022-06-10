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Ярцев — о Ваноли: «Сказать по его работе что-то нельзя. Я не увидел тактических изменений»

Ярцев оценил работу Ваноли в «Спартаке»
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Георгий Ярцев на мероприятии в честь 100-летия «Спартака» поделился мнением о Паоло Ваноли, который покинул пост главного тренера команды.

«Рад ли я уходу Ваноли? Я только утром сегодня об этом узнал. Я был перед матчем в Кубке в команде, где посмотрели на их тренировки, побеседовали, с Ваноли в частности. Мне понравилось, что была команда. Они серьезно готовились к этому матчу. Они добились победы и молодцы. Но сказать по работе Ваноли что-то нельзя. Нельзя говорить по одному матчу в Кубке. Его потенциал не определился. Я не увидел тактических изменений, например.

Ваноли совершил большую ошибку, когда он готовил одну команду перед сезоном и все были рады, а вдруг приходят сборники и он практически меняет состав во всех линиях. Те люди, которые играли, они оказались на лавочке запасных. После ЧЕ сборникам надо было дать отдохнуть. Он здесь, думаю, под авторитет сборников строил команду», — сказал Ярцев.

В четверг, 9 июня, «Спартак» объявил об уходе Ваноли с поста главного тренера.

Под руководством итальянского специалиста московский клуб занял 10-е место в РПЛ по итогу сезона-2021/22 и завоевал БЕТСИТИ Кубок России.

Ваноли возглавил российскую команду 17 декабря 2021 года. Ранее он был ассистентом главного тренера в «Интере», «Челси» и сборной Италии.

10 июня стало известно, что Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак».

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Георгий Ярцев
Гильермо Абаскаль
Паоло Ваноли
0
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