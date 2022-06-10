Ярцев — о Ваноли: «Сказать по его работе что-то нельзя. Я не увидел тактических изменений»
Бывший главный тренер «Спартака» Георгий Ярцев на мероприятии в честь 100-летия «Спартака» поделился мнением о Паоло Ваноли, который покинул пост главного тренера команды.
«Рад ли я уходу Ваноли? Я только утром сегодня об этом узнал. Я был перед матчем в Кубке в команде, где посмотрели на их тренировки, побеседовали, с Ваноли в частности. Мне понравилось, что была команда. Они серьезно готовились к этому матчу. Они добились победы и молодцы. Но сказать по работе Ваноли что-то нельзя. Нельзя говорить по одному матчу в Кубке. Его потенциал не определился. Я не увидел тактических изменений, например.
Ваноли совершил большую ошибку, когда он готовил одну команду перед сезоном и все были рады, а вдруг приходят сборники и он практически меняет состав во всех линиях. Те люди, которые играли, они оказались на лавочке запасных. После ЧЕ сборникам надо было дать отдохнуть. Он здесь, думаю, под авторитет сборников строил команду», — сказал Ярцев.
В четверг, 9 июня, «Спартак» объявил об уходе Ваноли с поста главного тренера.
Под руководством итальянского специалиста московский клуб занял 10-е место в РПЛ по итогу сезона-2021/22 и завоевал БЕТСИТИ Кубок России.
Ваноли возглавил российскую команду 17 декабря 2021 года. Ранее он был ассистентом главного тренера в «Интере», «Челси» и сборной Италии.
10 июня стало известно, что Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0