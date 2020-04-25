Сотрудники правоохранительных органов проведут проверку по делу смерти Самохвалова

Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались смертью 22-летнего футболиста «Казанки» Иннокентия Самохвалова, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Днем 20 апреля молодому стало плохо во время пробежки и он упал на асфальт. Несколько очевидцев донесли Самохвалова до машины и отвезли до ближайшего медицинского учреждения. Там врачи пытались оказать ему экстренную помощь, однако Самохвалов умер спустя несколько минут не приходя в сознание.

Во время проверки у полиции появилась информация, что футболисту три года назад был поставлен диагноз «миокардит», однако он продолжал профессионально заниматься спортом. Правда, судя по документам, на момент обследования в 2017 году диагноз в итоге не подтвердился.

При этом, Самохвалов дважды в год проходил углубленные обследования в клинике спортивной медицины. Последнее обследование показало, что футболист «практически здоров» (такую формулировку медики обычно пишут всем игрокам, без особых проблем прошедшим медосмотр) и он был допущен врачами к сезону.

В настоящий момент материалы по смерти Самохвалова находятся в полиции. Есть вероятность, что они будут переданы в Следственный комитет. Тогда следователи будут узнавать, была ли на самом деле у игрока миокардия и имели ли право врачи допускать его до соревнований.