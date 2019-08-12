Сотрудник, кричавший "судья-козел": "Лучше бы это был кто-то другой"

Экс-сотрудник "Ахмат Арены" Ризван Эдильсултанов, оскорбивший судью Алексея Сухого по ходу матча 5-го тура между "Ахматом" и "Спартаком" (1:3), в интервью корреспонденту "СЭ" рассказал о том, какие обязанности у него были на стадионе.

– Есть разговоры, что это не вы подходили к микрофону, а кто-то из высшего руководства клуба. Можете ответить?

– Знаете, лучше бы и правда это был кто-то другой. Мне неприятно что мое имя сейчас везде мусолят. Я три года работают в системе "Ахмата", на стадионе, ничего подобного раньше не случалось. Раньше я не пользовался служебными полномочиями, выполнял только свои обязанности. Сейчас много будут говорить, кто это был. Но уволили-то меня, потому что это сказал я. Это был первый и, похоже, последний раз.

– Какие у вас были обязанности на стадионе?

– Я – сотрудник пресс-службы "Ахмат Арены". Был. Контактировал с журналистами, выдавал аккредитации, манишки, сопровождал до пресс-конференции. Во время матча контактировал со старшим по стюардам, показывал, где у нас есть проблемные зоны, где что. Вообще все сотрудники "Ахмат Арены" работают во всех направлениях, если надо, выполняют любые обязанности.

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– С болельщиками "Спартака" все было хорошо вчера?

– У нас с 2011 года все болельщики гостевых команд всегда ведут себя хорошо, какими бы они супер-боевиками на других стадионах ни были. Ни разу не было зафиксировано случаев взрывов петард или зажигания файеров. У нас все хорошо себя ведут, никаких претензий. Разве что убрали пару баннеров, которые нам не понравились, а так в целом все хорошо.

– Какие планы на будущее? Есть надежда вернуться каким-то образом на стадион?

– Сейчас сложно говорить о планах. Все произошло только вчера, я еще не совсем отошел от случившегося. Естественно, было бы здорово быть поближе к клубу, стадиону или футболу вообще, скажем так. Но как теперь это получится – не знаю. (Александр Рогулев)

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