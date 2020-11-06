Форвард «Спартака» Александр Кокорин рассказал о подготовке к матчу 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала». Встреча пройдет в Екатеринбурге 7 ноября.

«Хороший настрой на игру. Проиграли последний матч, поэтому хотим реабилитироваться. Готовились к игре все дни, много работали.

Состояние хорошее, жду выхода на поле. Все мысли сейчас о победе. Нас обогнали в таблице, хотим вернуться.

Забил с пенальти, теперь хочу забить с игры. Жду свой шанс", — сказал Кокорин в интервью клубному каналу.