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«Состояние хорошее, жду выхода на поле». Кокорин — о подготовке к матчу с «Уралом»

15:51
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Форвард «Спартака» Александр Кокорин рассказал о подготовке к матчу 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала». Встреча пройдет в Екатеринбурге 7 ноября.

«Хороший настрой на игру. Проиграли последний матч, поэтому хотим реабилитироваться. Готовились к игре все дни, много работали.

Состояние хорошее, жду выхода на поле. Все мысли сейчас о победе. Нас обогнали в таблице, хотим вернуться.

Забил с пенальти, теперь хочу забить с игры. Жду свой шанс", — сказал Кокорин в интервью клубному каналу.

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