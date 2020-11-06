«Состояние хорошее, жду выхода на поле». Кокорин — о подготовке к матчу с «Уралом»
15:51
Форвард «Спартака» Александр Кокорин рассказал о подготовке к матчу 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала». Встреча пройдет в Екатеринбурге 7 ноября.
«Хороший настрой на игру. Проиграли последний матч, поэтому хотим реабилитироваться. Готовились к игре все дни, много работали.
Состояние хорошее, жду выхода на поле. Все мысли сейчас о победе. Нас обогнали в таблице, хотим вернуться.
Забил с пенальти, теперь хочу забить с игры. Жду свой шанс", — сказал Кокорин в интервью клубному каналу.
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