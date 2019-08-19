Стал известен состав «Спартака» на матч 6-го тура чемпионата России против ЦСКА.

На поле с первых минут выйдут: Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия (к), Айртон, Зобнин, Гулиев, Тил, З. Бакаев, Шюррле, Ларссон.

Запасные: Ребров, Селихов, Рассказов, Кутепов, Баду, Ананидзе, Умяров, С. Бакаев, Мелкадзе, Ташаев, Мирзов, Мельгарехо.