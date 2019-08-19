Состав «Спартака» на дерби с ЦСКА: Тил, Шюррле и Ларссон — в старте
18:50
Стал известен состав «Спартака» на матч 6-го тура чемпионата России против ЦСКА.
На поле с первых минут выйдут: Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия (к), Айртон, Зобнин, Гулиев, Тил, З. Бакаев, Шюррле, Ларссон.
Запасные: Ребров, Селихов, Рассказов, Кутепов, Баду, Ананидзе, Умяров, С. Бакаев, Мелкадзе, Ташаев, Мирзов, Мельгарехо.
? Состав красно-белых на дерби #СпартакЦСКА#дерби #РПЛ pic.twitter.com/BeHbzueq6o— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 19, 2019
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи