Сослан Джанаев - о детекторе лжи и обвинениях в сдаче матча

32-летний вратарь "Сочи" Сослан Джанаев, прежде выступавший за "Спартак", "Ростов", "Рубин" и польский "Медзь"​, стал героем рубрики "Разговор по пятницам". Голкипер ответил на обвинения в нечестной игре.

– Спартаковский этап закончился скандалом. Цитируем Арсена Минасова, вашего бывшего агента: "После матчей с "Крыльями" и ЦСКА негодяи лживо обвинили Джанаева в нечестной игре". Что это было?

– Узнал-то я обо всем лишь через два с половиной года, которые на правах аренды отыграл в "Тереке" и "Алании". Вернулся в "Спартак", и Минасов сказал, что ходят такие слухи. Как я понял, Федун сразу дал команду Джанаева зачехлить. Самое обидное – даже не разобравшись!

– Что дальше?

– Контракт со "Спартаком" продолжал действовать, но в основе на меня не рассчитывали. Передали слова Карпина: "Есть Дикань, Ребров и Песьяков. Четвертый вратарь ни к чему". Вариантов особых не было. Тут подходит Бушманов, главный тренер "Спартака-2": "Хочешь за нас во второй лиге поиграть?" – "Почему нет? Практика-то нужна…" – "Хорошо, вносим тебя в заявку на сезон". Приступил к тренировкам. Вскоре в Тарасовке матч против основного состава. Готовлюсь, вдруг на разминке Бушманов отводит в сторону: "Сос, ты не играешь. Карпин запретил".

– Ваша реакция?

– Шок. Подходить к Карпину, выяснять что да как, не стал. До конца года тренировался со второй командой, но ни одного матча за нее так и не провел.

– Как полагаете, это решение Карпина? Или Федуна?

– Не знаю. Если когда-нибудь увижу Леонида Арнольдовича, надеюсь, удастся с ним поговорить, объяснить ситуацию. Моя совесть чиста. Чтобы доказать это, в любой момент готов пройти проверку на полиграфе. Когда разрывали контракт, прямо спросил у Асхабадзе, генерального директора: "Откуда информация о нечестной игре? Почему меня не вызвали, не спросили? Вы же знаете – сантиметра не отдам на футбольном поле!" Как раз тогда "Спартак" бился с ЦСКА, Тёма Ребров ошибся – выбежал за пределы штрафной, маханул, пропустили. 0:1. Говорю: "Вот, про любого вратаря можно сказать то же самое. Давайте пойдем на детектор лжи. Я в себе уверен!"

– Кто же вас оклеветал?

– Человек, который имел отношение к руководству "Спартака". Сейчас в клубе его уже нет.

– Когда виделись с ним последний раз?

– Давно, еще в "Спартаке". Но тогда я не знал, что он про меня наговорил. (Юрий Голышак, Александр Кружков)

Полностью интервью Джанаева