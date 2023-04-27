Сорокин не видит проблем во внедрении пива на стадионы: «Болельщики полностью готовы»

Гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин в интервью «СЭ» высказался о возможном возвращении пива на российские стадионы.

«Каждый имеет право на собственное мнение. Главное, чтобы мы понимали, какое у футбольного сообщества. Мне кажется, сегодня стало понятно, что оно имеет однозначную позицию. При всех нюансах пиво — инструмент привлечения болельщиков на стадион и получения дополнительного дохода, каким бы он ни был — маленький или большой. Какие-то негативные последствия минимальные, если вообще существуют. Мы вспоминали и международный опыт, и опыт проведения крупных событий в нашей стране. Нам кажется, что наши болельщики уже полностью готовы, достаточно зрелы для разрешения употребления пива на стадионах», — сказал Сорокин «СЭ».

Ранее в Министерстве спорта РФ поддержали возвращение пива на стадионы.