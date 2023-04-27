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Сегодня, 08:00

Сорокин не видит проблем во внедрении пива на стадионы: «Болельщики полностью готовы»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин в интервью «СЭ» высказался о возможном возвращении пива на российские стадионы.

«Каждый имеет право на собственное мнение. Главное, чтобы мы понимали, какое у футбольного сообщества. Мне кажется, сегодня стало понятно, что оно имеет однозначную позицию. При всех нюансах пиво — инструмент привлечения болельщиков на стадион и получения дополнительного дохода, каким бы он ни был — маленький или большой. Какие-то негативные последствия минимальные, если вообще существуют. Мы вспоминали и международный опыт, и опыт проведения крупных событий в нашей стране. Нам кажется, что наши болельщики уже полностью готовы, достаточно зрелы для разрешения употребления пива на стадионах», — сказал Сорокин «СЭ».

Ранее в Министерстве спорта РФ поддержали возвращение пива на стадионы.

Алексей Сорокин. «Вопрос о переходе в Азию еще не отпал». Сорокин — о пиве, переговорах с УЕФА и будущем сборной России
Алексей Сорокин (руководитель)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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Сочи – Торпедо
 - : -
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Спартак

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