Сорокин допустил, что РФС вернется к вопросу перехода в Азию: «Позиция УЕФА не меняется»

Гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин в интервью «СЭ» рассказал, на каком этапе находятся переговоры с УЕФА по возвращению к международным соревнованиям.

«Со своей стороны могу только подтвердить, что идет работа по детальному обсуждению с УЕФА — участие в каких конкретно соревнованиях нам будет разрешено. Надеемся на более конструктивную и динамичную позицию наших европейских коллег. История с их стороны не очень быстро развивается, скажем так. Мы понимаем, что это для них сложный вопрос, но хотелось бы большего. Я лично считаю, что вопрос о переходе в Азию еще не отпал. Вполне можно вернуться к его обсуждению, если будет понятно, что текущее положение вещей сохранится надолго, и что позиция УЕФА не меняется, или меняется крайне медленно. Настолько, что этими положительными изменениями можно пренебречь», — сказал Сорокин «СЭ».

В прошлом году ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организаций.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.