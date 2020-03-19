Сообщество ЦСКА в Facebook обновило обложку. Теперь игроки в масках из-за коронавируса

ЦСКА в официальной группе Facebook обновил обложку.

На фотографии Алан Дзагоев, Мариу Фернандес, Игорь Акинфеев и Никола Влашич в медицинских масках.

Скриншот сообщества ЦСКА. Фото Facebook

Ранее руководство РПЛ решило приостановить проведение матчей до 10 апреля.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 222 643 человек. Умерших — 9 115, выздоровевших — 84 506. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.