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Солтмурад Бакаев поддержал челлендж, набив регбийный мяч

16:05
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Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев опубликовал видео с тренировки.

— Принимаю участие в #stayathomechallenge под плейлист Леонида Слуцкого, — написал Бакаев в Instagram.

Ранее чемпионат России приостановили до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 278 136 человек. Умерших — 11 570, выздоровевших — 89 259. В России на данный момент подтверждено 253 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, Иран, Германия, США.

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