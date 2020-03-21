Солтмурад Бакаев поддержал челлендж, набив регбийный мяч

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев опубликовал видео с тренировки.

— Принимаю участие в #stayathomechallenge под плейлист Леонида Слуцкого, — написал Бакаев в Instagram.

Ранее чемпионат России приостановили до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 278 136 человек. Умерших — 11 570, выздоровевших — 89 259. В России на данный момент подтверждено 253 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, Иран, Германия, США.