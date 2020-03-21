Солтмурад Бакаев поддержал челлендж, набив регбийный мяч
Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев опубликовал видео с тренировки.
— Принимаю участие в #stayathomechallenge под плейлист Леонида Слуцкого, — написал Бакаев в Instagram.
Принимаю участие в #stayathomechallenge под плейлист Леонида Викторовича @leonid.slutsky. ? Ловите мяч, принимайте вызов @z10bakaev @islamcezdoev @patriarkh.islam @voti_francuz @musa_salvador ? ? ? #bakaev #soltmuradvakaev #бакаев #солтмурадбакаев #братьябакаевы #фкрубин #казань #россия #ингушетия #fcrk #staysafestayhome #stayathome
Ранее чемпионат России приостановили до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 278 136 человек. Умерших — 11 570, выздоровевших — 89 259. В России на данный момент подтверждено 253 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, Иран, Германия, США.