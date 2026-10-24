Гендиректор «Факела» Кондратов — об обращении в ЭСК: «Защищать себя надо»
Генеральный директор «Факела» Дмитрий Кондратов в разговоре с «СЭ» прокомментировал работу арбитров в матчах с участием воронежской команды.
— Алексей Ребко на пресс-конференции сказал, что «Факел» будет обращаться в ЭСК. Но все видят, что подаешь жалобу или не подаешь — глобально ничего не меняется. Тогда что это вообще дает?
— Да ничего, просто себя надо защищать всеми возможными методами. А там уже будет какая-то реакция или нет — мы на это повлиять не можем. Но защищать себя надо.
— Как это воспринимается внутри команды?
— Плохо воспринимается. Как это может восприниматься? Если ты играешь, пытаешься бороться — и вот так вот получается раз за разом. Конечно, тяжело.
— Можно сказать, что из-за пенальти в матчах с «Зенитом», «Балтикой» и сегодня судьи отобрали у «Факела» уже пять очков?
— Можно много что сказать. Конечно, часть очков точно потеряли из-за этого.
— Как вы считаете, возможны ли в целом изменения в судействе в российском футболе?
— Нет.
Ранее спортивный директор «Факела» Руслан Пименов сообщил «СЭ», что воронежский клуб обратится в ЭСК РФС по эпизоду с пенальти в конце первого тайма матча 12-го тура РПЛ против «Родины» (0:1).
«Факел» с 6 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.
(Арсений Ерихонов)
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|Динамо
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|Зенит
|11
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|0
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|25-13
|24
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3
|Спартак
|11
|7
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|21-8
|23
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4
|ЦСКА
|11
|6
|4
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|19-12
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5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
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6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
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7
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
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8
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
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9
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
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10
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
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11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
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12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
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13
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
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14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
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15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
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16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|3 : 1
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|0 : 1
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|0 : 2
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
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Максим Глушенков
Зенит
|9
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Александр Соболев
Зенит
|8
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Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
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Педро
Зенит
|6
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Маркиньос
Спартак
|4
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Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
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