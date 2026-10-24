Гендиректор «Факела» Кондратов — об обращении в ЭСК: «Защищать себя надо»

Генеральный директор «Факела» Дмитрий Кондратов в разговоре с «СЭ» прокомментировал работу арбитров в матчах с участием воронежской команды.

— Алексей Ребко на пресс-конференции сказал, что «Факел» будет обращаться в ЭСК. Но все видят, что подаешь жалобу или не подаешь — глобально ничего не меняется. Тогда что это вообще дает?

— Да ничего, просто себя надо защищать всеми возможными методами. А там уже будет какая-то реакция или нет — мы на это повлиять не можем. Но защищать себя надо.

— Как это воспринимается внутри команды?

— Плохо воспринимается. Как это может восприниматься? Если ты играешь, пытаешься бороться — и вот так вот получается раз за разом. Конечно, тяжело.

— Можно сказать, что из-за пенальти в матчах с «Зенитом», «Балтикой» и сегодня судьи отобрали у «Факела» уже пять очков?

— Можно много что сказать. Конечно, часть очков точно потеряли из-за этого.

— Как вы считаете, возможны ли в целом изменения в судействе в российском футболе?

— Нет.

Ранее спортивный директор «Факела» Руслан Пименов сообщил «СЭ», что воронежский клуб обратится в ЭСК РФС по эпизоду с пенальти в конце первого тайма матча 12-го тура РПЛ против «Родины» (0:1).

«Факел» с 6 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.

(Арсений Ерихонов)

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