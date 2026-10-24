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Гендиректор «Факела» Дмитрий Кондратов: комментарий об обращении в ЭСК

Судейство

Гендиректор «Факела» Кондратов — об обращении в ЭСК: «Защищать себя надо»

Генеральный директор «Факела» Дмитрий Кондратов в разговоре с «СЭ» прокомментировал работу арбитров в матчах с участием воронежской команды.

— Алексей Ребко на пресс-конференции сказал, что «Факел» будет обращаться в ЭСК. Но все видят, что подаешь жалобу или не подаешь — глобально ничего не меняется. Тогда что это вообще дает?

— Да ничего, просто себя надо защищать всеми возможными методами. А там уже будет какая-то реакция или нет — мы на это повлиять не можем. Но защищать себя надо.

— Как это воспринимается внутри команды?

— Плохо воспринимается. Как это может восприниматься? Если ты играешь, пытаешься бороться — и вот так вот получается раз за разом. Конечно, тяжело.

— Можно сказать, что из-за пенальти в матчах с «Зенитом», «Балтикой» и сегодня судьи отобрали у «Факела» уже пять очков?

— Можно много что сказать. Конечно, часть очков точно потеряли из-за этого.

— Как вы считаете, возможны ли в целом изменения в судействе в российском футболе?

— Нет.

Ранее спортивный директор «Факела» Руслан Пименов сообщил «СЭ», что воронежский клуб обратится в ЭСК РФС по эпизоду с пенальти в конце первого тайма матча 12-го тура РПЛ против «Родины» (0:1).

«Факел» с 6 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.

(Арсений Ерихонов)

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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
8
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
9
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
10
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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