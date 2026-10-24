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Источник: Артига покинул «Рубин», исполняющим обязанности главного тренера назначен Кузьмин

Сергей Филин

Главный тренер «Рубина» Франк Артига прекратил сотрудничество с казанским клубом, сообщает «БИЗНЕС Online».

По данным источника, клуб принял решение расстаться с 50-летним испанским специалистом после поражения от «Крыльев Советов» (0:2) в 12-м туре чемпионата России.

Исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» назначен бывший ассистент Артиги Олег Кузьмин. Он будет работать с основной командой минимум до зимней паузы.

Артига был назначен на должность главного тренера «Рубина» 14 января.

Кузьмин работает в казанском клубе с 2019 года. Ранее он выступал за казанцев в качестве игрока. После завершения карьеры футболиста Кузьмин работал в тренерских штабах Леонида Слуцкого, Рашида Рахимова и Артиги.

«Рубин» с 12 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре казанцы сыграют с «Факелом» 31 октября.

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Источник: «БИЗНЕС Online»
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Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Франк Артига
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
8
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
9
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
10
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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 7
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