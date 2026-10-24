Источник: Артига покинул «Рубин», исполняющим обязанности главного тренера назначен Кузьмин

Главный тренер «Рубина» Франк Артига прекратил сотрудничество с казанским клубом, сообщает «БИЗНЕС Online».

По данным источника, клуб принял решение расстаться с 50-летним испанским специалистом после поражения от «Крыльев Советов» (0:2) в 12-м туре чемпионата России.

Исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» назначен бывший ассистент Артиги Олег Кузьмин. Он будет работать с основной командой минимум до зимней паузы.

Артига был назначен на должность главного тренера «Рубина» 14 января.

Кузьмин работает в казанском клубе с 2019 года. Ранее он выступал за казанцев в качестве игрока. После завершения карьеры футболиста Кузьмин работал в тренерских штабах Леонида Слуцкого, Рашида Рахимова и Артиги.

«Рубин» с 12 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре казанцы сыграют с «Факелом» 31 октября.

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