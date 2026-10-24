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«Акрон» — «Динамо»: счет и результат матча 12 тура РПЛ 24 октября 2026

«Акрон» обыграл «Динамо» в матче РПЛ с четырьмя голами

Алексей Михайлов
«Акрон» обыграл московское «Динамо» в матче 12-го тура РПЛ 24 октября.
Фото ФК «Динамо» (Москва)

«Акрон» обыграл московское «Динамо» в матче 12-го тура РПЛ — 3:1.

Встреча проходила в Самаре.

На 17-й минуте счет открыл нападающий «Акрона» Артем Шуманский. На 55-й минуте форвард «Динамо» Ярослав Гладышев восстановил равенство. На 70-й минуте полузащитник Кристиян Бистрович вновь вывел «Акрон» вперед, а на 90-й минуте нападающий Максим Болдырев установил окончательный счет.

«Динамо» потерпело третье поражение в сезоне. У команды Сандро Шварца — 25 очков в 12 матчах. Бело-голубые остались на первом месте в турнирной таблице. «Акрон» набрал 12 очков и расположился на 12-м месте.

В следующем туре «Динамо» 31 октября примет на своем поле «Ахмат», а «Акрон» 1 ноября в гостях сыграет с «Балтикой».

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
24 октября, 12:45. Солидарность Самара Арена (Самара)
Акрон
3:1
Динамо

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ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
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РПЛ, расписание и результаты 12-го тура: «Акрон» обыграл «Динамо», ЦСКА против «Спартака» и другие матчи

ЭСК оценила 31 решение судей в РПЛ. Только четыре признаны ошибочными
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
8
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
13
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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