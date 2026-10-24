«Акрон» обыграл «Динамо» в матче РПЛ с четырьмя голами

«Акрон» обыграл московское «Динамо» в матче 12-го тура РПЛ — 3:1.

Встреча проходила в Самаре.

На 17-й минуте счет открыл нападающий «Акрона» Артем Шуманский. На 55-й минуте форвард «Динамо» Ярослав Гладышев восстановил равенство. На 70-й минуте полузащитник Кристиян Бистрович вновь вывел «Акрон» вперед, а на 90-й минуте нападающий Максим Болдырев установил окончательный счет.

«Динамо» потерпело третье поражение в сезоне. У команды Сандро Шварца — 25 очков в 12 матчах. Бело-голубые остались на первом месте в турнирной таблице. «Акрон» набрал 12 очков и расположился на 12-м месте.

В следующем туре «Динамо» 31 октября примет на своем поле «Ахмат», а «Акрон» 1 ноября в гостях сыграет с «Балтикой».

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

24 октября, 12:45. Солидарность Самара Арена (Самара)

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