«Факел» — «Родина»: Онугха реализовал пенальти и вывел гостей вперед

«Родина» вышла вперед в конце матча с «Факелом» в 12-м туре чемпионата России — 1:0.

В конце первого тайма Герман Онугха реализовал пенальти.

Следить за ключевыми событиями встречи «Факел» — «Родина» можно в футбольном матч-центре «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

24 октября, 15:00. Факел (Воронеж)

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