Шаронов — о «Рубине»: «Надеюсь, клуб найдет нужный вектор, чтобы вернуться в топ»

Бывший футболист «Рубина» Роман Шаронов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о результатах казанской команды в РПЛ.

«Рубин» для меня не пустой звук. Я был в клубе, когда он был середняком первой лиги, и был тогда, когда он был топом. Мне судьба «Рубина» небезразлична. Надеюсь, клуб найдет нужный вектор, чтобы вернуться в топ. Следует ли сменить тренера? В моей ситуации некорректно обсуждать коллег. Артига пришел не сам — как и любого тренера, его пригласили. Если говорить именно про его футбол, то существует определенный стереотип о том, что есть испанский, немецкий футбол и так далее. Когда мы говорим про испанский, все подразумевают, что это игра низом, позиционный футбол, но этот стереотип сломлен. Мы видим другую стилистику игры при испанском тренере», — сказал Шаронов «СЭ».

«Рубин» с 12 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре казанцы сыграют с «Факелом» 31 октября.

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