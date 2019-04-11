Соловчук ответил на вопрос адвоката Барика о том, что он делал перед дракой с Кокориным и Мамаевым

Виталий Соловчук, водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой, в Пресненском суде города Москвы ответил на вопрос адвоката Вячеслава Барика о том, что он делал перед дракой с форвардом "Зенита" Александром Кокориным и хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым.
- Виталий Николаевич, вы пока ожидали Маслий (Ушакову), как вы проводили время в машине? - спросил Барик.
- С телефоном в руках.
- Когда девушка подсела, играла музыка в машине?
- Не помню. Вроде да.
- Для этого должно быть включено питание?
- Ключ в зажигании в среднем положении. До того момента, когда крутится стартер.
- В этом положении работает вся электроника в машине, да?
- Да.
- А регистратор?
- Я не знаю принципов его работы.
- А вы принудительно выключали регистратор?
- Нет, конечно. Как я понял потом, у него даже нет функции выключить вручную.
- А как вы это поняли?
- Читал. Стало интересно.
-Почему?
- Стали вопросы задавать.
- Кто?
- Следователь, например.
- А что у вас следователь спрашивал?
- Не помню.
- Регистратор когда изъяли, как процедура происходила?
- Это без меня происходило.
- С того момента, как случился конфликт, до того момента, как вы покинули автомобиль, сколько времени прошло?
- Не знаю, потому что меня на Скорой увезли.
- Вы с тех пор на машине не ездили?
- Нет.
- Признаки монтажа на видео с регистратора не замечали?
- Нет. Я понимаю, к чему вы клоните. Якобы я удалил что-то. Но в деле есть заключение эксперта - никаких данных с флеш-карты не удалялось!
- Мы тоже знакомы с этой экспертизой. Там странные формулировки. А питание до момента конфликта вы выключали?
- Нет, не выключал. Но я мог выключить автоматическое освещение.
- А такая функция есть?
- Не помню.
- А питание?
-По-моему всегда было включено. (Дмитрий Зеленов, Илья Егоров)
Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.
Суд над Кокориным и Мамаевым: Live