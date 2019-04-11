Соловчук ответил на вопрос адвоката Барика о том, что он делал перед дракой с Кокориным и Мамаевым

Виталий Соловчук, водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой, в Пресненском суде города Москвы ответил на вопрос адвоката Вячеслава Барика о том, что он делал перед дракой с форвардом "Зенита" Александром Кокориным и хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым.

- Виталий Николаевич, вы пока ожидали Маслий (Ушакову), как вы проводили время в машине? - спросил Барик.

- С телефоном в руках.

- Когда девушка подсела, играла музыка в машине?

- Не помню. Вроде да.

- Для этого должно быть включено питание?

- Ключ в зажигании в среднем положении. До того момента, когда крутится стартер.

- В этом положении работает вся электроника в машине, да?

- Да.

- А регистратор?

- Я не знаю принципов его работы.

- А вы принудительно выключали регистратор?

- Нет, конечно. Как я понял потом, у него даже нет функции выключить вручную.

- А как вы это поняли?

- Читал. Стало интересно.

-Почему?

- Стали вопросы задавать.

- Кто?

- Следователь, например.

- А что у вас следователь спрашивал?

- Не помню.

- Регистратор когда изъяли, как процедура происходила?

- Это без меня происходило.

- С того момента, как случился конфликт, до того момента, как вы покинули автомобиль, сколько времени прошло?

- Не знаю, потому что меня на Скорой увезли.

- Вы с тех пор на машине не ездили?

- Нет.

- Признаки монтажа на видео с регистратора не замечали?

- Нет. Я понимаю, к чему вы клоните. Якобы я удалил что-то. Но в деле есть заключение эксперта - никаких данных с флеш-карты не удалялось!

- Мы тоже знакомы с этой экспертизой. Там странные формулировки. А питание до момента конфликта вы выключали?

- Нет, не выключал. Но я мог выключить автоматическое освещение.

- А такая функция есть?

- Не помню.

- А питание?

-По-моему всегда было включено. (Дмитрий Зеленов, Илья Егоров)

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live