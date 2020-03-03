Соломон Кверквелия: «Локомотив» не потерял шансы на чемпионство»

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия считает, что у команды еще остались шансы на чемпионство. «Железнодорожники» отстают от лидирующего «Зенита» на 11 очков.

Не расстраивает, что не приблизились к «Зениту» и почти потеряли шансы на чемпионство?

— Нет, мы ничего не потеряли. Впереди еще 10 игр. По большому счету, 10 игр — это 30 очков.

— Предположим, вы выиграете эти 10 матчей и наберете 30 очков. Верите, что «Зенит» за этот же период потеряет 11 баллов и даст вам подобраться к себе?

— Конечно, такое возможно. Всё бывает. Это футбол. Мы приехали в Питер за победой, но и нынешний результат хороший — сыграли вничью и голов не пропустили. Сыграть на выезде с топ-клубом вничью — это здорово.

Матч был эмоциональным, но в таких играх по-другому не бывает, потому что «Зенит» и «Локомотив» — это топ-команды. Думаю, зрителям понравилось. Должны быть такие эмоции.