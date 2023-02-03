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Сегодня, 15:38

Соломатин считает, что ЦСКА нужно искать нового нападающего среди молодых талантов академии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист ЦСКА Андрей Соломатин сказал, нужен ли сейчас армейцам новый форвард.

«Нужен ли новый нападающий ЦСКА? Надо привлекать молодых ребят из дубля, из школы на эту роль и искать новые таланты. Чалов сейчас основной нападающий в ЦСКА. Поживем — увидим, какие у него перспективы в армейском клубе. Ему надо только побеждать», — приводит слова Соломатина «РБ Спорт».

После 17 туров ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-solomatin-tsska-nuzhno-iskat-novogo-napadayushhego-sredi-molody-h-talantov-akademii/
Андрей Соломатин
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