Соломатин считает, что ЦСКА нужно искать нового нападающего среди молодых талантов академии

Экс-футболист ЦСКА Андрей Соломатин сказал, нужен ли сейчас армейцам новый форвард.

«Нужен ли новый нападающий ЦСКА? Надо привлекать молодых ребят из дубля, из школы на эту роль и искать новые таланты. Чалов сейчас основной нападающий в ЦСКА. Поживем — увидим, какие у него перспективы в армейском клубе. Ему надо только побеждать», — приводит слова Соломатина «РБ Спорт».

После 17 туров ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.