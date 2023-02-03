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Сафонов считает, что Дзюба без проблем найдет себе клуб в Венгрии или Нидерландах

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Алексей Сафонов поделился размышлениями о будущем нападающего Артема Дзюбы.

«Если Дзюба захочет найти себе клуб, то найдет. Думаю, все зависит от него. Понятно, что в «Челси» или «Милан» Артема не позовут. Но при желании он подыщет себе команду и в России, и за рубежом. Например, в Венгрии или Нидерландах это сделает без проблем. Что касается информации о его возможных контактах с клубами, то, когда трансферное окно открыто, слухи возникают каждый день. Говорить с уверенностью можно, только если на контракте появляется подпись», — приводит слова Сафонова Vprognoze.ru.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10621517-agent-safonov-ukazal-v-kakih-stranah-dzyuba-bez-problem-najdet-sebe-komandu.html
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
Алексей Сафонов
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