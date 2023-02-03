Овчинников заявил, что на сегодняшний день Сафонов уступает в мастерстве и классе Акинфееву

Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников ответил на вопрос, кто является лучшим голкипером страны.

«Сафонов мне очень нравится. Я видел его становление, когда он был еще совсем молодым в «Краснодаре». Уже тогда производил впечатление. У него прекрасная антропометрия, он прыгучий, понимает игру. Периодами показывает очень хороший футбол. Но на сегодняшний день уступает в мастерстве и классе. Думаю, превзойти Игоря вообще невозможно, только приблизиться. У Матвея длинная карьера впереди и есть время, чтобы совершенствоваться. Однако на данный момент есть Акинфеев и остальные хорошие вратари», — приводит слова Овчинникова RT.

В текущем сезоне 36-летний Акинфеев провел за ЦСКА 18 матчей, в которых пропустил 19 мячей и 5 раз оставлял ворота в неприкосновенности.

23-летний Сафонов сыграл за «Краснодар» 19 матчей в нынешнем сезоне и пропустил 31 мяч и 6 раз оставил ворота нетронутыми.