Газзаев — о спорном моменте с Монтесом: «Удобнее и правильнее ставить пенальти при любом контакте мяча с рукой в штрафной площади»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о моменте с попаданием мяча в руку защитника «Локомотива» Сесара Монтеса в матче 12-го тура против ЦСКА (0:3).

«В этом моменте непонятна трактовка. Надо прийти к единому решению. Мое мнением такое: надо ставить пенальти при любом контакте мяча с рукой в штрафной площади. Надо четко понимать: если мяч попадает в руку — это пенальти. Тогда не будет никаких споров. Так будет удобнее и правильнее», — сказал Газзаев «СЭ».

Благодаря победе над ЦСКА «Локомотив» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в 12 матчах.

Армейцы с 24 баллами опустились на третью строчку.