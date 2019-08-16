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«Сочи» забил первый гол в РПЛ. Заболотный заработал пенальти, Полоз его реализовал

16 августа 2019, 19:30

«Сочи» сравнял счет в матче 6-го тура чемпионата России против «Оренбурга». На 68-й минуте пенальти, заработанный Антоном Заболотным, реализовал Дмитрий Полоз. Счет стал 1:1.

Для «Сочи» это первый гол в РПЛ.

Оренбург — Сочи

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Динамо" – "Локо" и другие матчи




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