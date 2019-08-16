«Сочи» забил первый гол в РПЛ. Заболотный заработал пенальти, Полоз его реализовал
16 августа 2019, 19:30
«Сочи» сравнял счет в матче 6-го тура чемпионата России против «Оренбурга». На 68-й минуте пенальти, заработанный Антоном Заболотным, реализовал Дмитрий Полоз. Счет стал 1:1.
Для «Сочи» это первый гол в РПЛ.
? Дмитрий Полоз реализовал пенальти в ворота «Оренбурга» и забил первый гол «Сочи» в РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 16, 2019
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