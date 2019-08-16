«Сочи» забил первый гол в РПЛ. Заболотный заработал пенальти, Полоз его реализовал

«Сочи» сравнял счет в матче 6-го тура чемпионата России против «Оренбурга». На 68-й минуте пенальти, заработанный Антоном Заболотным, реализовал Дмитрий Полоз. Счет стал 1:1.

Для «Сочи» это первый гол в РПЛ.