«Сочи», вероятно, возглавит Владимир Федотов

По информации «СЭ», с большой долей вероятности новым главным тренером «Сочи» станет Владимир Федотов.

Федотов является главным тренером «Оренбурга» — вероятно, сочинцам, удастся договориться о том, что специалист перейдет на работу в приморский клуб. После 16-го тура «Сочи» занимает 16-е, последнее, место в таблице РПЛ. Занимающий пост главного тренера команды Александр Точилин будет отправлен в отставку. (Сергей Егоров)