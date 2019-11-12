РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Сочи», вероятно, возглавит Владимир Федотов

21:31
Теги:

По информации «СЭ», с большой долей вероятности новым главным тренером «Сочи» станет Владимир Федотов.

Федотов является главным тренером «Оренбурга» — вероятно, сочинцам, удастся договориться о том, что специалист перейдет на работу в приморский клуб. После 16-го тура «Сочи» занимает 16-е, последнее, место в таблице РПЛ. Занимающий пост главного тренера команды Александр Точилин будет отправлен в отставку. (Сергей Егоров)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
49
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир