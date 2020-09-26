«Сочи» сыграл вничью с «Краснодаром». «Быки» 35 минут провели в большинстве

«Сочи» в домашнем матче 9-го тура Тинькофф РПЛ сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1). На гол Кристиана Нобоа с пенальти — 7-й в чемпионате — «быки» ответили ударом Сергея Петрова.

Отметим, что хозяева с 55-й минуты играли в меньшинстве после удаления за два предупреждения защитника Кирилла Заики.

Красную карточку также получил главный тренер «Сочи» Владимир Федотов.

Сочинцы не проигрывают на «Фиште» десять матчей подряд.

«Сочи» (16 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице, «Краснодар» (15) обошел «Динамо» (14) и поднялся с шестой на пятую строчку.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур

«Сочи» — «Краснодар» — 1:1 (1:0)

Голы: Нобоа, 5 — с пенальти (1:0). Петров, 59 (1:1).

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Мевля, Набиуллин, Маммана, Юсупов, Бурмистров (Д.Пруцев, 77), Жоаузинью (Миладинович, 60), Нобоа, А.Заболотный (Е.Пруцев, 78. Новосельцев, 90).

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Петров (Кутовой, 82), Мартынович, Кабелла, Классон, Вилена (Рамирес, 56), Олссон (Газинский, 46), Уткин, Кайю, Берг (Сулейманов, 75).

Предупреждения: Петров, 4. Олссон, 17. А.Заболотный, 28. Юсупов, 45+3. Нобоа, 47. Заика, 53. Терехов, 84. Смольников, 88.

Удаление: Заика, 55.

Судьи: Карасев. Чельцов (оба — Москва), Веретешкин (Санкт-Петербург).

ВАР: Турбин (Дмитров). Гаврилин (Владимир).

26 сентября. Сочи. Стадион «Фишт».