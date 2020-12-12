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Тренер «Сочи» объяснил, почему Заболотный в запасе на матч со «Спартаком»

16:12

Тренер «Сочи» Олег Фоменко объяснил, почему оставил нападающего сборной России Антона Заболотного в запасе на матч 18-го тура Тинькофф-РПЛ против «Спартака». В атаке сочинцев появится Марко Дуганджич.

— На данный момент мы посмотрели соперника, и выбор был в пользу Дуганджича, — сказал Фоменко в эфире «Матч ТВ». — Плюс Заболотный не набрал форму. Нормальная конкуренция.

«Спартак» для всех хороший раздражитель. Это та команда, против которой никого не надо настраивать.

Сочи — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




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