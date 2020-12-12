Тренер «Сочи» объяснил, почему Заболотный в запасе на матч со «Спартаком»
Тренер «Сочи» Олег Фоменко объяснил, почему оставил нападающего сборной России Антона Заболотного в запасе на матч 18-го тура Тинькофф-РПЛ против «Спартака». В атаке сочинцев появится Марко Дуганджич.
— На данный момент мы посмотрели соперника, и выбор был в пользу Дуганджича, — сказал Фоменко в эфире «Матч ТВ». — Плюс Заболотный не набрал форму. Нормальная конкуренция.
«Спартак» для всех хороший раздражитель. Это та команда, против которой никого не надо настраивать.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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