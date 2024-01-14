«Сочи» сообщил об уходе Мелкадзе

«Сочи» объявил о расторжении контракта с нападающим Георгием Мелкадзе. Соглашение с игроком расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Форвард перешел в команду в январе 2022 года. За это время он провел 44 матча за команду, забив 7 голов.

Ранее 26-летний футболист играл за «Спартак», «Тосно», «Тамбов» и «Ахмат». Также вызывался в расположение молодежной сборной России

После 18 туров РПЛ «Сочи» набрал 11 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.