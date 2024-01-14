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Сегодня, 16:16

Агент Ненахова о продлении контракта с «Локомотивом»: «Мы очень рады, что Максим сможет продолжить выступать в большом клубе»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Максима Ненахова Александр Клюев прокомментировал «СЭ» новость о продлении контракта 25-летнего защитника с «Локомотивом» до лета 2028 года.

14 января пресс-служба московского клуба сообщила, что футболист подписал с клубом новое соглашение, которое будет действовать 4,5 года.

«Мы очень рады, что Максим сможет продолжить свое выступление в таком большом клубе, как «Локомотив». Мы благодарны главному тренеру, тренерскому штабу и всему руководству клуба за продолжение сотрудничества. Максим приложит, как и всегда, максимум усилий для достижений всех целей, которые руководство клуба ставит перед командой», — сказал Клюев «СЭ».

Ненахов перешел в «Локомотив» летом 2021 года. В этом сезоне он провел 22 матча и отдал 1 результативную передачу.

«Локомотив» после 18 туров чемпионата России-2023/24 идет на четвертом месте в турнирной таблице с 31 очком.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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