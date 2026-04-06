Газинский о деле Смолова: «В дальнейшем такое не должно повториться»

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился с «СЭ» мнением о прекращении уголовного дела против экс-форварда «быков» и сборной России Федора Смолова.

28 мая 2025 года у Смолова произошла ссора с двумя посетителями кафе «Кофемания» в Москве. Футболист ударил одного из них по лицу, мужчине потребовалась медицинская помощь. В результате инцидента против Смолова завели уголовное дело, 3 апреля в судебном участке Пресненского района Москвы объявили о прекращении дела в связи с примирением сторон.

«Хорошо, что все так закончилось. Нужно сделать выводы из этой истории. Думаю, что в дальнейшем такое не должно повториться. Он взрослый парень и сам все прекрасно понимает», — сказал Газинский «СЭ».

31 марта адвокат Смолова Варвара Кнутова сообщила, что Смолов выплатил пострадавшему компенсацию в размере 4 миллионов рублей.