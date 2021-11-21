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Гол Дрейера принес «Рубину» победу над «Сочи», обе команды закончили игру вдесятером

Гол Дрейера принес «Рубину» победу над «Сочи», обе команды закончили игру вдесятером
21:27
Герман Онугха и Оливер Абильдгор празднуют гол в ворота «Сочи». Фото Instagram
Герман Онугха и Оливер Абильдгор празднуют гол в ворота «Сочи». Фото Instagram
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«Рубин» на выезде обыграл «Сочи» в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ — 2:1.

Полузащитник казанцев Андерс Дрейер забил победный мяч, еще один гол забил Оливер Абильдгор. Единственный мяч «Сочи» забил защитник Родригау.

На последней минуте матча Дрейер забил еще один гол в ворота «Сочи», отправив мяч в пустые ворота после того, как вратарь хозяев Николай Заболотный отправился помочь своей команде в атаке и не успел вернуться в свою штрафную. Мяч был отменен после вмешательства ВАР, судьи зафиксировали офсайд у «Рубина».

Отметим, что обе команды завершили матч вдесятером. На 59-й минуте за фол последней надежды был удален защитник «Сочи» Игорь Юрганов, на 61-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор.

«Сочи» остается на третьем месте в турнирной таблице с 27 очками в 15 матчах. «Рубин» поднялся на восьмую строчку с 22 очками в 15 играх, опередив «Ахмат», на счету которого 21 очко.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
21 нояб, 19:30. Фишт (Сочи)
Сочи
1:2
Рубин
Голы
Родригау, 27 (1:0), Абильдгор, 31 (1:1), Дрейер, 81 (1:2)
Сочи
Заболотный Родригау Терехов Цаллагов Юрганов Заика (Прохин, 65 ) Маргасов Юсупов (Ангбан, 86 ) Бурмистров (Воробьев, 71 ) Нобоа (Жоаузинью, 86 ) Кассьерра (Дуганджич, 85 )
Рубин
Дюпин Уремович Зотов Тальби Хван Ин Бом Бакаев (Мусаев, 69) Дрейер Зуев (Костюков, 46) Абильдгор Онугха (Игнатьев, 78) Хакшабанович
Предупреждения
Заика 22  -  Абильдгор 24, Зуев 26, Онугха 78, Игнатьев 83
Удаления
Юрганов 59
Судьи
Алексей Матюнин (Москва) Илья Елеференко (Москва) Алексей Воронцов (Ярославль)
ВАР
Москалев (Воронеж) Мурашов (Москва)

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Иван Торопцев все материалы автора

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