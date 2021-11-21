Гол Дрейера принес «Рубину» победу над «Сочи», обе команды закончили игру вдесятером

«Рубин» на выезде обыграл «Сочи» в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ — 2:1.

Полузащитник казанцев Андерс Дрейер забил победный мяч, еще один гол забил Оливер Абильдгор. Единственный мяч «Сочи» забил защитник Родригау.

На последней минуте матча Дрейер забил еще один гол в ворота «Сочи», отправив мяч в пустые ворота после того, как вратарь хозяев Николай Заболотный отправился помочь своей команде в атаке и не успел вернуться в свою штрафную. Мяч был отменен после вмешательства ВАР, судьи зафиксировали офсайд у «Рубина».

Отметим, что обе команды завершили матч вдесятером. На 59-й минуте за фол последней надежды был удален защитник «Сочи» Игорь Юрганов, на 61-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор.

«Сочи» остается на третьем месте в турнирной таблице с 27 очками в 15 матчах. «Рубин» поднялся на восьмую строчку с 22 очками в 15 играх, опередив «Ахмат», на счету которого 21 очко.