СГЛ Гораздо примечательнее было бы упомянуть 7 место Крылышек по итогам первого круга, чем лишний раз напоминать про привычное и законное место середняка. Оно то как раз давно никого не удивляет. 21.11.2021

sergey stepanov Почему десятое поместили место с первым, а не 11, или 9, или последнее! 21.11.2021

bep77 Забыли в заголовок вынести, что Уфа на 12 месте! 21.11.2021