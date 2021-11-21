Турнирная таблица после первого круга РПЛ: «Зенит» — первый, «Спартак» — десятый
В заключительном матче 15-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» победил «Сочи» со счетом 2:1.
В итоге, «Сочи» остался на третьем месте по итогам первого круга, набрав 27 очков. Но второй строчке первую половину сезона закончило «Динамо» (29 очков).
Лидерство удерживает «Зенит»: команда из Санкт-Петербурга набрала 33 очка.
Московский «Спартак» по руководством Руя Витории занял только 10-е место (19 очков).
|1
|15
|10
|3
|2
|39-17
|33
|2
|15
|9
|2
|4
|27-17
|29
|3
|15
|9
|0
|6
|25-18
|27
|4
|15
|6
|7
|2
|21-15
|25
|5
|15
|7
|3
|5
|24-14
|24
|6
|15
|7
|3
|5
|18-14
|24
|7
|15
|7
|2
|6
|20-17
|23
|8
|15
|6
|4
|5
|20-20
|22
|9
|15
|7
|0
|8
|17-21
|21
|10
|15
|5
|4
|6
|17-21
|19
|11
|15
|4
|5
|6
|27-27
|17
|12
|15
|3
|6
|6
|16-21
|15
|13
|15
|4
|2
|9
|16-29
|14
|14
|15
|3
|4
|8
|16-31
|13
|15
|15
|2
|7
|6
|11-22
|13
|16
|15
|2
|6
|7
|6-16
|12
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
СГЛ
Гораздо примечательнее было бы упомянуть 7 место Крылышек по итогам первого круга, чем лишний раз напоминать про привычное и законное место середняка. Оно то как раз давно никого не удивляет.
21.11.2021
sergey stepanov
Почему десятое поместили место с первым, а не 11, или 9, или последнее!
21.11.2021
bep77
Забыли в заголовок вынести, что Уфа на 12 месте!
21.11.2021
Талышчик Талышофф
У СМ нет обороны, Джикия не защитник. Как он стал футболистом, во что он играет для меня загадка. Одной беготнёй ворота не защитишь.
21.11.2021