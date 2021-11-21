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Турнирная таблица после первого круга РПЛ: «Зенит» — первый, «Спартак» — десятый

21:30
Ярослав Ракицкий и Клаудиньо. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Ярослав Ракицкий и Клаудиньо. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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В заключительном матче 15-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» победил «Сочи» со счетом 2:1.

В итоге, «Сочи» остался на третьем месте по итогам первого круга, набрав 27 очков. Но второй строчке первую половину сезона закончило «Динамо» (29 очков).

Лидерство удерживает «Зенит»: команда из Санкт-Петербурга набрала 33 очка.

Московский «Спартак» по руководством Руя Витории занял только 10-е место (19 очков).

1
Зенит
 15 10 3 2 39-17 33
2
Динамо
 15 9 2 4 27-17 29
3
Сочи
 15 9 0 6 25-18 27
4
Локомотив
 15 6 7 2 21-15 25
5
Краснодар
 15 7 3 5 24-14 24
6
ЦСКА
 15 7 3 5 18-14 24
7
Кр. Советов
 15 7 2 6 20-17 23
8
Рубин
 15 6 4 5 20-20 22
9
Ахмат
 15 7 0 8 17-21 21
10
Спартак
 15 5 4 6 17-21 19
11
Ростов
 15 4 5 6 27-27 17
12
Уфа
 15 3 6 6 16-21 15
13
Н. Новгород
 15 4 2 9 16-29 14
14
Арсенал
 15 3 4 8 16-31 13
15
Химки
 15 2 7 6 11-22 13
16
Урал
 15 2 6 7 6-16 12

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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