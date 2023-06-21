«Сочи» представил расписание товарищеских матчей на летние сборы

Пресс-служба «Сочи» опубликовала план на летние учебно-тренировочные сборы.

У клуба запланировано пять товарищеских матчей. «Сочи» сыграет с молодежной командой (25 июня), «Ленинградцем» (6 июля), «Вистой» (10 июля) и «Краснодаром» (15 июля). Еще одна встреча пройдет 30 июня, соперник будет объявлен позже.

В сезоне-2022/23 «Сочи» занял 10-е место в чемпионате России, набрав 38 очков в 30 матчах.