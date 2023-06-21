Керк приостановил контракт с «Локомотивом»

Полузащитник «Локомотива» Джирано Керк приостановил контракт с командой, сообщает ТАСС.

По информации источника, в клубе уже получили уведомление о приостановке контракта от 27-летнего голландца. Его соглашение с «Локомотивом» рассчитано до лета 2025 года.

Во второй части сезона-2022/23 Керк выступал за «Антверпен». На его счету 6 мячей и 2 результативные передачи в 21 матче за бельгийский клуб.