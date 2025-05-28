«Сочи» и «Пари НН» назвали стартовые составы на первый стыковый матч

Появились стартовые составы «Сочи» и «Пари НН» на первый стыковый матч за место в РПЛ в сезоне-2025/26.

Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 19.30 по московскому времени.

«Сочи»: Дегтев, Абердин, Литвинов, Кожемякин, Заика, Магаль, Макарчук, Сааведра, Крамарич, Пасевич, Писарский.

«Пари НН»: Медведев, Александров, Гоцук, Каккоев, Карич, Эктов, Магкеев, Калинский, Трошечкин, Грулев, Боселли.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Сочи» — «Пари НН».