«Сочи» на своем поле победил «Оренбург», Кравцов оформил хет-трик

«Сочи» обыграл «Оренбург» в матче 28-го тура РПЛ — 3:1. Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт».

У хозяев хет-трик оформил полузащитник Кирилл Крацов, отличившись на 7-й, 33-й и 67-й минутах. У гостей единственный гол на счету нападающего Алешандре Жезуса (69-я минута).

«Сочи» набрал 21 очко и занимает последнее 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. Для команды Игоря Осинькина это четвертая победа в последних пяти матчах.

«Оренбург» с 26 очками идет на 13-й строчке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

03 мая, 14:30. Фишт (Сочи)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max