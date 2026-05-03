«Сочи» — «Оренбург»: видео голов матча РПЛ

«Сочи» обыграл «Оренбург» в матче 28-го тура чемпионата России — 3:1. Игра РПЛ прошла на стадионе «Фишт» в Сочи.

В первом тайме дубль сделал полузащитник Кирилл Кравцов. Сначала он поразил ворота гостей мощным ударом из-за штрафной. На 33-й минуте 23-летний россиянин получил мяч в штрафной, обманул защитника ложным замахом и забил обводящим ударом в дальний угол. Во втором тайме Кравцов сделал хет-трик с помощью рикошета после удара с линии штрафной.

На 69-й минуте нападающий «Оренбурга» Алешандре Жезус отыграл один мяч, отличившись после подачи Хорди Томпсона с углового.

7-я минута. Кирилл Кравцов — 1:0

33-я минута. Кирилл Кравцов — 2:0

67-я минута. Кирилл Кравцов — 3:0

69-я минута. Алешандре Жезус — 3:1

«Сочи» (21 очко) после 28 туров занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» (26) располагается на 13-й строчке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

03 мая, 14:30. Фишт (Сочи)

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